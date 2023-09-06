В Петербурге внедрили «умную» систему потребления и подачи воды

На водопроводных станциях Санкт-Петербурга начала работать система планирования потребления и подачи воды с применением технологий искусственного интеллекта. Ее разработкой и внедрением занимался городской водоканал, сообщили 5 сентября в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Цифровизация значительно ускорила формирование прогноза потребления воды и повысила его точность до 98– 99%. Кроме того, значительно сократилось финансирование сопровождения системы»,— уточнили в пресс-службе.

«Умная» система сама выявляет закономерности и строит прогноз, планирует поставку реагентов, обеспечивает транспортировку чистой воды до потребителя, определяет режим работы персонала и оборудования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что работы по реконструкции коллектора в Невском районе завершатся в конце 2025 года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте