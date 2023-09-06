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В Петербурге на месте автосалонов крупного дилера могут построить жилье

Компания «Автоцентр Инфинити», владеющее сетью дилерских центров «Автопродикс», планирует отдать участки под некоторыми из автосалонов под жилую застройку. На это обратил внимание «Деловой Петербург».

Речь идет об участках между Союзным и Дальневосточным проспектами в Невском районе.

По информации «ДП», ООО «Автоцентр Инфинити» получило задание на подготовку изменений в проект планировки этой территории в конце августа. Согласно документам, там планируется начать строительство в рамках действующих регламентов, разрешающих «размещение объектов жилой застройки».

Ранее комиссия по внесению изменений в генплан Санкт-Петербурга удовлетворила заявку ООО «Автопродикс» на перевод в зону многоэтажной жилой застройки земельного участка на Дунайском проспекте, где находится автосалон сети.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что территорию площадью 10 га на Муринской дороге в Петербурге застроят жильем.

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