На Кубани пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ России выявили и пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Всего незаконную деятельность обнаружили в 53 регионах РФ за июнь-июль текущего года. Подпольных оружейников также выявили в Севастополе, Ростовской области, Ставропольском крае и других субъектах России.

«В результате из незаконного оборота изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства»,— говорится в сообщении.

У злоумышленников среди прочего изъяли 22 пулемета, в том числе «Максим», «ПК», «ПКП», «ПКМ» и других модификаций, винтовки, карабины, пистолеты-пулеметы, 704 артиллерийских снаряда, 210 гранат, 87 кг взрывчатки и другое вооружение.

Анастасия Донскова

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