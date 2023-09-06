На Кубани пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ России выявили и пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Всего незаконную деятельность обнаружили в 53 регионах РФ за июнь-июль текущего года. Подпольных оружейников также выявили в Севастополе, Ростовской области, Ставропольском крае и других субъектах России.
«В результате из незаконного оборота изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства»,— говорится в сообщении.
У злоумышленников среди прочего изъяли 22 пулемета, в том числе «Максим», «ПК», «ПКП», «ПКМ» и других модификаций, винтовки, карабины, пистолеты-пулеметы, 704 артиллерийских снаряда, 210 гранат, 87 кг взрывчатки и другое вооружение.
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