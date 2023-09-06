Свердловские власти через суд требуют, чтобы бизнесмен законсервировал недострой

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области подал исковое заявление в арбитражный суд к бизнесмену и владельцу комплексов «Баден-Баден» Евгению Кононову с требованием законсервировать недострой. Как рассказали «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона, речь идет о жилом доме в Сысерти (Свердловская область).

«Департаментом в суд направлено исковое заявление о возложении на ИП Кононова Е.В. обязанности выполнения мероприятий по консервации объекта капитального строительства ("Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями в цокольном этаже, г. Сысерть, ул. Токарей"), расположенного на принадлежащем ему земельному участке, в части принятия необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу на объект капитального строительства и территорию строительной площадки»,— рассказали «Ъ-Урал» в департаменте.

Напомним, что компания бизнесмена планирует строить в Сысерти термальные комплексы с апартаментами. Один из них расположится рядом с горой Бессонова, другой — на территории бывшей мебельной фабрики. Летом этого года компания «Уральские горячие источники "Баден-Баден"» получила положительное заключение экспертизы по строительству гостиничного корпуса с термальным комплексом в районе горы.

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