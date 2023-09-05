Суд вынес приговор экс-заведующей детсадом в Уфе за мошенничество

Советский райсуд Уфы признал бывшую заведующую детсадом №234 Гузель Кутушеву виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Ей назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, подсудимая должна возместить причиненный ущерб, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что с 2018 года по январь 2022 года Гузель Кутушева фиктивно трудоустроила в детсад свою знакомую на вакантную должность помощника воспитателя, внеся ложные сведения об отработанном ею времени. Фактически сотрудница в дошкольном учреждении не работала, а заведующая получала за нее зарплату в общей сумме более 1 млн руб. Деньги она потратила.

Подсудимая частично признала вину.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте