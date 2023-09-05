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В Алуште дело о гибели подростка в аварии направили в суд

В Алуште в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного по факту гибели 13-летней девочки в автомобильной аварии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

По данным ведомства, вечером 23 июня текущего года водитель двигался на автомобиле «Лада Ларгус» по трассе в направлении из Ялты в Алушту. У села Пушкино мужчина не уступил дорогу 13-летнему пешеходу на переходе. В результате столкновения девочка получила травмы и была доставлена в больницу. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.

Материалы уголовного дела рассмотрит Алуштинский городской суд.

Анастасия Донскова

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