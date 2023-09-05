В Крыму ищут инвестора для создания индустриального парка за 337 млн рублей

В Крыму объявлено инвестпредложение по созданию частного индустриального парка стоимостью 337,7 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития РК.

Создать объект предлагают в Симферопольском районе. На эти цели выделено два земельных участка площадью 21,5 кв.м и 63,2 тыс. кв.м.

«Размещение бизнеса на территории индустриального парка дает предпринимателю ряд преимуществ: управляющая компания сама строит инфраструктуру и инженерные сети; оказывает содействие резидентам в решении юридических, экономических и организационных вопросов»,— говорится в сообщении.

Срок реализации проекта составляет 10 лет, окупаемости — 7 лет.

Анастасия Донскова

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