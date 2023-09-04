Никто не стал выкупить ферму шампиньонов «Грибы Белогорья» за 286,5 млн рублей

На торги по продаже тепличного комплекса ООО «Грибы Белогорья» не поступило ни одной заявки. Об этом сообщил конкурсный управляющий Сергей Рыбин.

Единым лотом продавались производственный корпус, камеры выращивания шампиньонов, инженерные сети, светильники и прочее оборудование. Начальная цена составляла 286,5 млн руб.

«Грибы Белогорья» обанкротились по иску Сбербанка, который требовал включить в реестр требований кредиторов 219,1 млн руб. долга. Комплекс уже выставлялся на торги и пока никого не заинтересовал.

В попытке отменить решение о банкротстве компания дошла до Верховного суда РФ. Однако тот не стал рассматривать дело. Из документации следует, что уже в ходе банкротства «Грибы Белогорья» частично гасили задолженность по кредиту средствами Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию. Как минимум один из траншей составлял 24 млн руб.

Подробнее о проблемах компании читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Белгородчине срезают ножку».

Александр Прытков

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