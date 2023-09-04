В Ялте в суд направили дело водителя грузовика, сбившего подростка

В Ялте в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении водителя грузовика с асфальтобетонной смесью, устроившего аварию, в которой пострадал подросток. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма
По данным ведомства, 26 мая текущего года мужчина, управляя большегрузом Shacman, груженным асфальтобетонной смесью, двигался по улице Блюхера. Мужчина допустил перегрев тормозной системы, из-за чего грузовик въехал в административное здание. В аварии также пострадал подросток 2008 года рождения. Мальчика госпитализировали с различными травмами.
«Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался»,— говорится в сообщении.
На время следствия подозреваемого заключили под стражу.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram