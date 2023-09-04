«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Российский рынок акций идет вверх, но на динамику влияют в большей степени инфляционные ожидания, девальвация рубля. Российская валюта слабеет. При этом любопытная дискуссия разгорелась между Центробанком и Минфином. Рассуждали они, каким образом стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Российское правительство сейчас считает, что нужно вводить 100-процентную обязательную продажу валютной выручки, иначе ситуацию не стабилизировать. А вот в ЦБ против, они говорят, то нужно регулировать ситуацию процентными ставками, а, возможно, и ввести частичное ручное управление, чтобы не давать рублю сильно слабеть. Что делать инвесторам в текущей ситуации? На что обратить внимание? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Объемы кредитования в ЦБ до семи дней выросли уже почти до 1 трлн руб. А среднее количество кредитов, которые выдает регулятор в нормальной ситуации — 200-300 млрд руб. В основном короткие кредиты до семи дней используют компании, и, соответственно, ситуация, когда валюта не возвращается или используются своп-линии давит на рубль и заставляет его снижаться. Что можно сделать в такой композиции? Естественно, ЦБ повышает ставку. Но доходность этих операций намного выше. То есть если рубль слабеет темпами 5% в месяц, то это составляет примерно 60% годовых — разница достаточно серьезная.

И только решительные меры могут изменить эту картину, развернуть валютный рынок. Пока этого не происходит, рубль, судя по всему, будет снижаться. Вопрос только в темпах. В августе национальная валюта потеряла 5% по отношению к доллару, вот так он и будет продолжать снижаться, так как это пока в интересах и экспортеров. И, видимо, какие-то государственные цели преследуют наши монетарные власти, потому что дают рублю ослабнуть в текущей обстановке. На повестке дня уровень 98,80 руб. — ключевой уровень для российской валюты, а потом психологический уровень в районе 100 руб. за доллар.

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