Свердловские семьи тратят на ЖКУ около 10% доходов

Семьи в Свердловской области в среднем тратят почти 4,7 тыс. руб. в месяц на оплату коммунальных услуг и топлива для отопления и освещения жилых помещений. В среднем это около 9,6% от их доходов, следует из исследования «РИА Новости». Средний Урал находится на 36 месте среди регионов России по уровню затрат на оплату ЖКУ.

Среди других регионов Уральского федерального округа (УрФО) самые меньшие траты на коммунальные услуги в Курганской области (почти 3,8 тыс. руб.) и Челябинской области (4 тыс. руб.). Тем не менее, в обоих регионах семьи также вынуждены тратить почти 10% от среднемесячных доходов. Самые большие затраты на ЖКУ в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — 8,9 тыс. руб. Там семьи тратят 9,8% от доходов.

Напомним, в Свердловской области в 2024 году коммунальные платежи могут вырасти на 11%. Размер предельно допустимого отклонения по отдельным муниципалитетам от величины индекса по региону может составить 4%.

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