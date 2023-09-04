У Крымского моста ликвидировали затор из 300 автомобилей

На подъезде к Крымскому мосту ликвидирована пробка со стороны Кубани, достигавшая 300 транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Затор сформировался утром 3 сентября. Утром проезда ожидали около 40 авто, однако уже через два часа их количество увеличилось более чем в три раза — до 150 единиц транспорта. К обеду проезда ожидали 300 автомобилей. Время простоя достигало одного часа, а протяженность автомобильной очереди составила 3 км.

Со стороны Крыма затруднений проезда не наблюдалось. По информации центра, на 07:00 4 сентября автоподходы к мосту с обоих направлений свободны.

Анастасия Донскова

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