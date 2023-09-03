«Яндекс Погода»: 4 сентября в Черноземье будет облачно с прояснениями, до +26°

В понедельник погода на территории Черноземья будет преимущественно облачной с прояснениями, а среднесуточная температура составит от +21° до +26°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгороде, где ожидается облачная погода, а температура воздуха прогреется до +26°. Пасмурная погода прогнозируется в Орле, где отметка термометра достигнет лишь +21°. В остальных регионах Черноземья 4 сентября будет также облачно: в Курской области температура воздуха составит +23°, в Липецкой и Воронежской поднимется на один градус выше, а в Тамбовской ожидается - до +25°.

Владимир Зоркий