За сутки по Белгородской области с Украины выпустили более 50 снарядов и мин

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал данные об обстрелах гражданской инфраструктуры региона 2 сентября. За сутки под украинские обстрелы попали шесть районов и городских округов:

в Белгородском районе четырьмя снарядами ударили по Щетиновке, тремя — по Нехотеевке. Также в Нехотеевке сбросили два взрывных устройства с БПЛА;

в Валуйском округе семь снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» попали в поселок Уразово. Погиб мужчина, ранена женщина и еще один мужчина. Разрушения зафиксированы в 29 домовладениях, повреждены четыре автомобиля. Электро- и газоснабжение поселка восстановлено. В селе Долгом с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса, поврежден объект связи, автомобиль и окна одного домовладения;

в Волоконовском районе на окраине хутора Плотвянка с дрона сброшен один боеприпас;

в Грайворонском округе на окраине Дроновки с БПЛА сброшено два взрывных устройства. В Масычево и Антоновке сбито по одному беспилотнику;

в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало Староселье. Зафиксировано 11 попаданий, из них пять — по окраине села;

в Шебекинском округе под минометный обстрел попала Новая Таволжанка. Количество попаданий не уточняется, но в результате обстрела выбито остекление в одном из помещений сельхозпредприятия. По Середе выпущено 15 артиллерийских мин, по хутору Панков и пункту пропуска «Шебекино» — по две, по поселку Ленинскому — одна.

Утром 3 сентября под украинский обстрел вновь попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадали четыре домовладения и автомобиль.

Олег Мухин