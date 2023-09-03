Закрытым из-за военной операции аэропортам выделят 2,6 млрд рублей на расходы

На частичную компенсацию расходов закрытых аэропортов на юге и в центральной части России выделят более 2,6 млрд руб. из резервного фонда правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Поддержку предоставят аэропортам в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Они закрыты с февраля 2022 года — с начала специальной военной операции на Украине.

В мае 2023 года правительство России выделило почти 2,5 млрд руб. на компенсацию расходов временно закрытых аэропортов. Сумма субсидий была снижена в три раза по сравнению с 2022 годом, писали «Ведомости».

В 2022 году субсидии аэропортам увеличивали три раза. В апреле на компенсацию их расходов из резервного фонда выделили более 1,5 млрд руб., в мае сумму увеличили до 3 млрд, в августе — еще почти на 2,5 млрд, в октябре — на 2 млрд руб.