Главные новости к утру 2 сентября

В Черном море за ночь уничтожены три безэкипажных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост, сообщило Минобороны РФ. Над Белгородской областью был перехвачен БПЛА.

США впервые включат бронебойные снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Украине, сообщили источники Reuters. Предполагается, что снаряды будут использоваться в американских танках Abrams, поставка которых ожидается в ближайшие недели.

Суд в США приговорил одного из лидеров ультраправой группировки Proud Boys Итана Нордина к 18 годам тюремного заключения. Это одно из самых суровых наказаний по делу о штурме Капитолия. Еще один член Proud Boys Доминик Пеццола был приговорен к 10 годам.

Российский производитель электроники GS Group попросил правительство ввести пошлины для иностранных светодиодов с 0% до 400% от таможенной стоимости, узнал «Ъ». Такой шаг, надеются в компании, позволит нарастить объем выпуска и продаж отечественной продукции, вследствие чего снизить цены на нее. Подробнее

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря.

Миллиардер Мохаммед Аль-Файед умер в возрасте 94 лет. Бывший владелец английского футбольного клуба Fulham и универмага Harrods, его старший сын Доди встречался с принцессой Дианой и погиб с ней в автокатастрофе в 1997 году.

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Бену Шелтону из США в матче третьего круга US Open. Игра завершилась со счетом 4:6, 6:3, 2:6, 0:6