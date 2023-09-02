Избранный президент Гватемалы заявил о подготовке его противников к перевороту

Группа политиков и чиновников подготовились к госперевороту в Гватемале, заявил избранный президентом Бернандо Аревало. По его мнению, жители видят «госпереворот в действии». Господин Аревало считает, что его противники намерены воспрепятствовать вступлению в должность президента и вице-президента.

«Существует коррумпированных группа политиков и чиновников, которые отказываются признавать результаты. Они запустили в ход план по нарушению конституционного порядка. Эти действия представляют собой государственный переворот, который продвигается изнутри институтов, которые должны гарантировать правосудие в нашей стране»,— сказал господин Аревало журналистам (цитата по AFP).

Бернардо Аревало — сын Хуана Хосе Аревало, который возглавлял Гватемалу в 1945–1951 годах. Ему 64 года. На выборах позиционировал себя как кандидат против коррупции, набрал 59% голосов. Должен вступить в должность 14 января 2024 года.

Леонид Уварчев