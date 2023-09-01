Второй круг US Open

Мужчины. Карлос Алькарас (Испания, 1)—Ллойд Харрис (ЮАР) 6:3, 6:1, 7:6 (7:4). Кэмерон Норри (Великобритания, 16)—Сюй Юсю (Тайвань) 7:5, 6:4, 6:4. Александр Зверев (Германия, 12)—Даниэль Альтмайер (Германия) 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 6:3. Григор Димитров (Болгария, 19)—Энди Маррей (Великобритания) 6:3, 6:4, 6:1. Даниил Медведев (Россия, 3)—Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. Алекс Де Минор (Австралия, 13)—У Ибин (Китай) 6:1, 6:2, 6:1. Джек Дрейпер (Великобритания)—Хуберт Хуркач (Польша, 17) 6:2, 6:4, 7:5. Андрей Рублев (Россия, 8)—Гаэль Монфис (Франция) 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.
Женщины. Екатерина Александрова (Россия, 22)—Леся Цуренко (Украина) 6:1, 6:3. Маркета Вондроушова (Чехия, 9)—Мартина Тревизан (Италия) 6:2, 6:2. Людмила Самсонова (Россия, 14)—Тамара Корпач (Германия) 6:3, 6:3. Мэдисон Кис (США, 17)—Янина Викмайер (Бельгия) 6:1, 6:2. Элина Свитолина (Украина, 26)—Анастасия Павлюченкова (Россия) 5:7, 6:4, 6:4. Джессика Пегула (США, 3)—Патричия Тиг (Румыния) 6:3, 6:1. Унс Джабир (Тунис, 5)—Линда Носкова (Чехия) 7:6 (9:7), 4:6, 6:3. Дарья Касаткина (Россия, 13)—София Кенин (США) 2:6, 6:4, 6:4. Арина Соболенко (Белоруссия, 2)—Джоди Берридж (Великобритания) 6:3, 6:2.