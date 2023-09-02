Культповестка

ВЫСТАВКИ
Фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities 2023
Дата: до 17 сентября
Ежегодный фестиваль современного паблик-арта Rosbank Future Cities в нынешнем году сосредоточился на теме еды и нашего к ней отношения. Арт-объекты рассматривают весь цикл производства, упаковки, распределения, потребления и утилизации продуктов на нескольких уровнях: тела, дома, города и целой планеты. В 2023 году арт-объекты можно изучить не на улицах, а в метавселенной. Чтобы в нее попасть, достаточно зайти на сайт выставки, создать своего аватара и гулять по виртуальному пространству, изучая экспонаты.
«Салоны» Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века
Дата: до 1 октября
Место: Музей изобразительных искусств имени Пушкина
Выставка в Пушкинском музее представляет собой собрание произведений искусства Салонов XVIII века. Это были первые выставки, учрежденные еще Людовиком XIV в 1667 году,— тогда была проведена первая публичная выставка искусства, из которой позже родились «Салоны» Дидро. Именно это событие и породило формат выставок в том виде, каким мы знаем его сейчас. Зрителям будут представлены не только картины, но также и произведения скульптуры, графики, нумизматики и шпалерного ткачества. На выставке в Пушкинском музее можно будет проследить творческий путь всего XVIII века: от зарождавшегося стиля рококо до неоклассицизма конца столетия.
ТЕАТР
«Мнимый больной»
Дата: 22 сентября
Место: Театр имени Вахтангова
Авангардное прочтение легендарной пьесы Мольера. За постановку отвечает румынский театральный режиссер Сильвиу Пуркарете. Его визитная карточка — новое прочтение первоисточника, завязанное на гротеске и современном театральном языке. Хорошо знакомый сюжет многие зрители увидят в необычном свете, что поможет освежить классику на сцене. В главных ролях: Сергей Маковецкий, Мария Волкова и другие.
«104 страницы про любовь»
Дата: 14, 15 сентября
Место: Театр на Таганке
Пьеса «104 страницы про любовь» легла в основу фильма 1968 года «Еще раз про любовь». История стюардессы Наташи и физика Евдокимова, которые пытаются найти любовь в СССР 1960-х. Саму пьесу Эдвард Радзинский написал, когда ему было 25 лет, почти сразу Анатолий Эфрос поставил ее в Театре имени Ленинского комсомола. Постановка Театра на Таганке отдает дань первоисточнику, сохраняя шестидесятнический дух пьесы. В главных ролях Надежда Флерова и Павел Левкин.
«Юнона и Авось»
Дата: 24 сентября
Место: Ленком Марка Захарова
История графа Николая Резанова, который отправился в путешествие в Америку на двух парусниках — «Юнона» и «Авось». Впервые мюзикл был представлен в 1981 году, тогда это был новый для зрителя формат рок-оперы. Постановка дошла до наших дней, практически не изменившись. Музыкальное сопровождение строится на живой музыке с обилием синтезаторов и гитарного звука, а также хоровым вокалом. Главные роли в рок-опере играют Дмитрий Певцов, Игорь Миркурбанов и другие.