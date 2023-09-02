Культповестка

ВЫСТАВКИ

Фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities 2023

Дата: до 17 сентября

Ежегодный фестиваль современного паблик-арта Rosbank Future Cities в нынешнем году сосредоточился на теме еды и нашего к ней отношения. Арт-объекты рассматривают весь цикл производства, упаковки, распределения, потребления и утилизации продуктов на нескольких уровнях: тела, дома, города и целой планеты. В 2023 году арт-объекты можно изучить не на улицах, а в метавселенной. Чтобы в нее попасть, достаточно зайти на сайт выставки, создать своего аватара и гулять по виртуальному пространству, изучая экспонаты.

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«Салоны» Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века

Дата: до 1 октября Место: Музей изобразительных искусств имени Пушкина

Выставка в Пушкинском музее представляет собой собрание произведений искусства Салонов XVIII века. Это были первые выставки, учрежденные еще Людовиком XIV в 1667 году,— тогда была проведена первая публичная выставка искусства, из которой позже родились «Салоны» Дидро. Именно это событие и породило формат выставок в том виде, каким мы знаем его сейчас. Зрителям будут представлены не только картины, но также и произведения скульптуры, графики, нумизматики и шпалерного ткачества. На выставке в Пушкинском музее можно будет проследить творческий путь всего XVIII века: от зарождавшегося стиля рококо до неоклассицизма конца столетия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шарль-Жозеф Натуар, «Воспитание Амура», Франция, около 1739 года Жан-Батист Сантерр, «Девушка со свечой», Франция, около 1700 года Клод-Жозеф Верне, «Восход солнца», Франция, 1746 год Жан-Франсуа Ван Даль, «Приношение Флоре», Франция, 1799 год Мишель Мартен Дроллинг, «Мальчик с виноградом», Франция, 1794 год Николя Ланкре, «Концерт в парке», Франция, начало 1640-х годов Франсуа Лемуан, «Похищение Европы», Франция, 1721 год Николя-Бернар Леписье, «Портрет семьи Леруа, слушающей чтение Библии», Франция, 1766 год Пьер-Антуан Демаши, «Античная базилика (храм в руинах)», Франция, 1768 год Следующая фотография 1 / 9 Шарль-Жозеф Натуар, «Воспитание Амура», Франция, около 1739 года Жан-Батист Сантерр, «Девушка со свечой», Франция, около 1700 года Клод-Жозеф Верне, «Восход солнца», Франция, 1746 год Жан-Франсуа Ван Даль, «Приношение Флоре», Франция, 1799 год Мишель Мартен Дроллинг, «Мальчик с виноградом», Франция, 1794 год Николя Ланкре, «Концерт в парке», Франция, начало 1640-х годов Франсуа Лемуан, «Похищение Европы», Франция, 1721 год Николя-Бернар Леписье, «Портрет семьи Леруа, слушающей чтение Библии», Франция, 1766 год Пьер-Антуан Демаши, «Античная базилика (храм в руинах)», Франция, 1768 год

ТЕАТР

«Мнимый больной»

Дата: 22 сентября Место: Театр имени Вахтангова

Авангардное прочтение легендарной пьесы Мольера. За постановку отвечает румынский театральный режиссер Сильвиу Пуркарете. Его визитная карточка — новое прочтение первоисточника, завязанное на гротеске и современном театральном языке. Хорошо знакомый сюжет многие зрители увидят в необычном свете, что поможет освежить классику на сцене. В главных ролях: Сергей Маковецкий, Мария Волкова и другие.

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«104 страницы про любовь»

Дата: 14, 15 сентября Место: Театр на Таганке

Пьеса «104 страницы про любовь» легла в основу фильма 1968 года «Еще раз про любовь». История стюардессы Наташи и физика Евдокимова, которые пытаются найти любовь в СССР 1960-х. Саму пьесу Эдвард Радзинский написал, когда ему было 25 лет, почти сразу Анатолий Эфрос поставил ее в Театре имени Ленинского комсомола. Постановка Театра на Таганке отдает дань первоисточнику, сохраняя шестидесятнический дух пьесы. В главных ролях Надежда Флерова и Павел Левкин.

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«Юнона и Авось»

Дата: 24 сентября Место: Ленком Марка Захарова

История графа Николая Резанова, который отправился в путешествие в Америку на двух парусниках — «Юнона» и «Авось». Впервые мюзикл был представлен в 1981 году, тогда это был новый для зрителя формат рок-оперы. Постановка дошла до наших дней, практически не изменившись. Музыкальное сопровождение строится на живой музыке с обилием синтезаторов и гитарного звука, а также хоровым вокалом. Главные роли в рок-опере играют Дмитрий Певцов, Игорь Миркурбанов и другие.