Правительство Петербурга вручит премии 10 лучшим директорам школ и колледжей

Правительство Санкт-Петербурга выплатит премию в 200 тыс. руб. лучшим руководителям государственных образовательных учреждений города. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Победители были выбраны по результатам конкурса. В конкурсе приняли участие как директора школ, так и руководители колледжей и училищ, готовящих квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Петербурга поощрят премиями за работу в 2022 году коллективы государственных учреждений культуры. Общий объем расходов бюджета на выплату премий составит 150 млн рублей.

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