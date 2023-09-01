В кафе Новосибирской области пострадали два человека после обрушения потолка

В Новосибирской области в кафе произошло частичное обрушение потолка, сообщает региональная прокуратура.

Предварительно установлено, что 31 августа в пиццерии на улице Комсомольская, 40 в Искитиме обрушились чердачные деревянные перекрытия. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, из них четыре посетителя. Пострадало два человека, они были отпущены на амбулаторное лечение.

На место происшествия для ликвидации последствий прибыло 14 единиц техники и 46 человек. СКР и прокуратура организовали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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Александр Киселев