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Коммерсантъ FM
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Главные новости за 31 августа. Белгород, Воронеж, Тамбов

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Воронежской области Николай Приставка может покинуть пост после неполных четырех лет работы

Исполнять обязанности директора тамбовского департамента лесного хозяйства будет Михаил Сатин

Пятерых задержанных в Белгородской области проверяют на причастность к диверсиям

Руководитель воронежского ДИЗО Сергей Юсупов покинул пост

Бывший мэр Белгорода Юрий Галдун может заняться реконструкцией центрального рынка в Тамбове

За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 77 боеприпасов

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