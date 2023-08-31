«Яндекс Погода»: 1 сентября в регионах Черноземья будет облачно, до +31°

В пятницу, 1 сентября, погода на территории регионов Черноземья будет преимущественно облачной, а среднесуточная температура составит от +27° до +31°, следует из данных «Яндекс Погоды».

Теплее всего в пятницу, несмотря на ливни, будет в Белгороде, где температура воздуха прогреется до +31°. Облачно с прояснениями будет Воронеже, а ожидаемая здесь температура – +29°. В Тамбовской области прогнозируется ясная погода, а столбик термометра поднимется до +27°. В Курской, Липецкой и Орловской областях будет облачно с прояснениями, а температура достигнет +28°.

Мария Старикова