В ДТП под Орлом погибли два человека

30 августа на автодороге Орел — Тамбов произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом рассказали в управлении ГИБДД по Орловской области.

Авария произошла 30 августа в 18:30 на 12-м км автодороги. 43-летний мужчина, находившийся за рулем фургона ISUZU, двигался со стороны Ливен в сторону Орла. Он выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с легковым автомобилем ВАЗ-2115. В результате 29-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, и его пассажир (26 лет) скончались на месте от полученных травм. Водителя ISUZU госпитализировали в Орловскую областную клиническую больницу.

Обстоятельства ДТП будут устанавливаться в рамках уголовного дела.

Валерия Розбот

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