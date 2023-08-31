В Новороссийске за 1 млн рублей продают землю бывшей агрофирмы «Мысхако»

В Новороссийске на открытые торги выставили земельный участок разорившегося ЗАО «Агрофирма "Мысхако"». Объявление размещено в базе Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Речь идет об участке сельхозназначения площадью 6,7 га в районе села Мысхако. Начальная цена — 1 млн руб.

«Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. На дату продажи из земельного участка выделены иные земельные участки, при этом на образованные участки ЗАО "АФ Мысхако" утратило право собственности. Приобретая земельный участок, покупатель берет на себя риски, что не представится возможным выявить и определить границы и распоряжаться земельным участком как в целом, так и в части»,— говорится в сообщении.

Как ранее писал «Ъ», винодельческое производство «Мысхако» в пригороде Новороссийска существовало с 1903 года, виноградники были расположены в исторически сложившейся микрозоне качественного виноделия (терруар). ЗАО «АФ "Мысхако"» зарегистрировано в 1999 году, выпускало вина под брендом «Мысхако».

В 2005 году компания инициировала проект по производству премиальных вин, для реализации проекта агрофирма привлекала крупные кредиты Россельхозбанка, которые не смогла возвратить, с декабря 2014 года в агрофирме введено конкурсное управление, сумма требований, включенных в реестр, составляет 1,92 млрд руб. Крупнейшим кредитором АФ «Мысхако» является ООО «Торговый дом "Агроторг"» (правопреемник Россельхозбанка). Как рассказали «Ъ» в ТД «Агроторг», руководство винодельческого предприятия в период до введения конкурсного производства распродало около 440 га земли.

Наталья Решетняк

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