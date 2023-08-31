В аэропорту Сочи количество пассажиров на международных линиях выросло на 60%

С начала года в аэропорту Сочи (входит в ГК «Аэродинамика») количество пассажиров на международных направлениях увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 1 млн человек. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, цифра является для аэропорта рекордной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Доля международного трафика в общем пассажиропотоке выросла до 10%. Ежедневно из аэропорта за рубеж осуществляются более 10 полетов. Только в день нового рекорда, 30 августа, были выполнены по три рейса в Ереван и Анталью, четыре — в Стамбул и по одному — в Дубай, Тель-Авив, Бишкек, Ташкент, Даламан и Пхукет. Всего из Сочи сейчас выполняются полеты в 14 стран по 20 направлениям. Самыми популярными у россиян в этом году стали Турция, Армения, Узбекистан, ОАЭ и Египет.

«Тель-Авив и Тбилиси являются уникальными направлениями, поскольку многие пассажиры летят сюда со всей России, делая транзитную остановку в аэропорту Сочи. В настоящее время ведется работа по включению и других популярных направлений в программу трансферных перелетов через Сочи»,— отметил директор по авиационной коммерции ГК «Аэродинамика» Александр Никонов.

В конце октября планируется открыть прямые рейсы по маршруту Сочи — Гюмри (Армения), а также перелеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, может увеличиться количество рейсов в Дубай (ОАЭ).

Татьяна Ручкина

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