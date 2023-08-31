В Крымском районе завершили строительство нового фельдшерско-акушерского пункта

В хуторе Плавненском по улице Фадеева достроили фельдшерско-акушерский пункт. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, сейчас завершается подготовка документов для лицензирования медучреждения.

Объект возвели по нацпроекту «Здравоохранение». В нем уже завершили монтаж модульной конструкции, благоустроили территорию и закупили оборудование. В ФАПе будут оказывать медпомощь более 800 жителям хутора.

Всего за 2023 год на Кубани по нацпроекту построят 10 фельдшерско-акушерских пунктов. Пять из них уже установили в хуторах Фокин Первый, Большой Разнокол, Аджановка, Орджоникидзе и Плавненском.

Татьяна Ручкина

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