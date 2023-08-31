Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС включили в сети после планового ремонта

Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС (филиал «Росэнергоатома», электроэнергетического дивизиона «Росатома») , отключенный от сети 24 июля для проведения ремонтных работ, снова включен в сеть 29 августа в 23:38 по московскому времени. Об этом рассказали в пресс-службе АЭС. Работы, напомним, касались электротехнического оборудования и проводились по предварительной заявке.

«30 августа в 06:00 по Москве специалисты восстановили мощность работы энергоблока до 1 060 МВт в соответствии с диспетчерским графиком»,— отметили на АЭС.

Четвертый и седьмой энергоблоки сейчас работают в штатном режиме, энергоблок №5 12 июля был отключен от сети для проведения ежегодного планово-предупредительного ремонта.

Радиационный фон в районе расположения АЭС находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

В 2030-х годах на Нововоронежской АЭС планируется остановить энергоблоки №4 и 5 (последние энергоблоки советского периода) и ввести в эксплуатацию как минимум один из двух новых мощностью 1 200 МВт. В этом году стало известно, что сооружение энергоблоков №8 и №9 может стартовать «раньше первоначальных сроков», чтобы ввести их в эксплуатацию в 2032 и 2036 годах соответственно. Изначально в дорожной карте сооружения атомных энергоблоков России в 2036 году планировался пуск восьмого энергоблока. Строительство по ней предполагалось начать в 2030 году.

Подробнее о проекте читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Атом подбирает параметры».

Валерия Розбот