Краснодарцы стали реже использовать займы для обслуживания авто

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал структуру целей запросов по Краснодарскому краю от пользователей МФО в разрезе потребности получения ими средств на содержание и обслуживание автомобилей.



Фото: freepik.com

По итогам первых восьми месяцев 2023 г. (январь-август) доля заявок на эти цели находится на уровне 7,2% от общего объема. В январе-августе 2022 г. доля таких заявок достигала 12,3% (снижение на 5,1 п.п.)

Также наблюдается сокращение средней суммы, которую запрашивали заемщики в рамках таких займов. Она уменьшилась на 19,5% год к году — с 16,85 тыс. руб. до 13,54 тыс. руб.

Стоимость запчастей и услуг автомастерских год к году выросла, однако наблюдаемая тенденция говорит о том, что многие не готовы компенсировать возросшую стоимость содержания автомобилей за счет привлечения заемных финансовых ресурсов. Напротив, запросы на соответствующие цели становятся скромнее, а их доля в общем объеме сокращается.

Андрей Грезнев, директор по маркетингу Moneyman: «Это средства, которые нужны заемщикам на связанные с автомобилями траты — приобретение комплектующих, оплата услуг по ремонту, запчастей, страховых полисов и т.д. Можно предположить, что граждане стараются экономить за счет снижения регулярности эксплуатации личного автотранспорта и более бережного отношения к нему в целом».

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