Премьер Японии потребовал извинений от министра за слова о воде с «Фукусимы»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны Тэцуро Номуру извиниться за его слова о сбрасываемой в океан воде с АЭС «Фукусима-1». Ранее в ходе общения с журналистами господин Номура назвал воду, «зараженной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фумио Кисида пробует морепродукты из вод префектуры Фукусима на местном рынке

Фото: Reuters Фумио Кисида пробует морепродукты из вод префектуры Фукусима на местном рынке

Фото: Reuters

«Это заслуживает сожаления. Я распорядился, чтобы министр всесторонне извинился и забрал назад свои слова»,— сказал господин Кисида (цитата по Reuters). Позднее, в ходе короткой встречи с журналистами, господин Номура извинился за сказанное и подчеркнул, что забирает свои слова назад. «Приношу извинения за то, что своими словами вызвал у людей неприятные чувства»,— добавил он.

В марте 2011 года в результате цунами произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. Они были заполнены почти на 90%. 24 августа Япония начала сброс этой воды в океан, несмотря на протесты Китая, экологических и рыболовецких организаций.

Власти Японии заявляют, что сейчас после фильтрации воды ее сброс в океан безопасен. Китай назвал это решение крайне эгоистичным и полностью запретил ввоз японских «продуктов водного происхождения», включая морепродукты.

Подробнее — в материале «Ъ» «На Японию слили все, что накопилось».

Милена Костерева