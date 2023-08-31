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Коммерсантъ FM
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Путин выразил соболезнования президенту ЮАР в связи с пожаром в Йоханнесбурге

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему южноафриканскому коллеге Сирилу Рамафосе в связи с гибелью людей в пожаре в Йоханнесбурге. По последним данным в результате пожара в пятиэтажном доме в центре города погибли 73 человека.

Последствия пожара в Йоханнесбурге

Последствия пожара в Йоханнесбурге

Фото: Siphiwe Sibeko, Reuters

Последствия пожара в Йоханнесбурге

Фото: Siphiwe Sibeko, Reuters

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим»,— говорится в телеграмме Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Пожар в пятиэтажном доме в Йоханнесбурге произошел сегодня, 31 августа. По данным экстренной службы, в результате пожара погибли 73 человека, в том числе 7 детей. 52 человека пострадали. Власти Йоханнесбурга рассматривают две основные версии причины пожара: незаконное подключение к электросети и разведение огня в одном из помещений.

Милена Костерева

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