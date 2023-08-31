Белгородская «Квадра» направила 30 млн рублей на замену трубопроводов в Губкине

Белгородский филиал АО «Квадра» (входит в госкорпорацию «Росатом» через АО «Русатом инфраструктурные решения») добавит к плановым объемам летней ремонтной кампании замену 648 м ветхих магистральных трубопроводов на двух участках в Губкине. Об этом рассказали в самой компании. Общая стоимость работ составит 30 млн руб. Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к отопительному сезону белгородский филиал «Квадры» потратит 780 млн руб. на выполнение ремонта и реконструкцию генерирующего оборудования и тепловых сетей в трех муниципалитетах, в том числе в Губкине.

Необходимость дополнительных вложений связана с тем, что на участках сетей на улицах Горького и Свердлова было много повреждений из-за сильного износа труб. Речь идет о теплоснабжении 20 тыс. жителей города, уточнили в «Квадре». Часть работ уже выполнена — переложено 536 м теплосетей диаметром 530 мм и смонтировано четыре сальниковых компенсатора на улице Горького. Сейчас территорию благоустраивают. Монтаж 112 м трубопроводов диаметром 630 мм и четырех сальниковых компенсаторов на улице Свердлова еще продолжается. Закончить работы планируется в сентябре.

В целом за летние месяцы в Губкинском горокруге «Квадра» переложила 1,6 км ветхих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, подчеркнули в компании.

Валерия Розбот

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