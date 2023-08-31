В Краснодаре гражданина Узбекистана осудили на 14 лет за оборот наркотиков

Краснодарский краевой суд назначил 14 лет колонии строгого режима гражданину Узбекистана Жабборову Темирмалику Фахриддину Угли. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, он обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

В марте 2023 года мужчина, находясь на территории Ижевска, купил в Интернете более 120 г метадона. Он вылетел в Москву, а потом в Сочи, спрятав наркотики в пакет из-под семечек. Он пытался на такси пересечь границу с Абхазией для дальнейшего распространения там наркотиков. Сотрудники пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю его задержали.

В отношении приезжего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Суд признал его виновным и назначил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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