На Кубани задержали браконьеров с мешками рыбы

Полицейские задержали двух браконьеров на берегу лимана Кущеватый. Мужчины ловили рыбу с применением кастинговой снасти, которая запрещена правилами рыболовства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Задержанными оказалась жители станицы Привольной Каневского района. В мешках обнаружили и изъяли более 280 особей рыб различных пород. Ущерб оценили в 130 тыс. руб.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

Наталья Решетняк

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