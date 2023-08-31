УФАС нашло нарушения при отборе поставщика для пяти больниц республики

Управление ФАС по Башкирии обнаружила нарушения при определении подрядчика для поставок расходных материалов для иммунохимического анализатора на 2023 и 2024 годы в пять медучреждений республики — в ГКБ №1 Стерлитамака, ГКБ №13 Уфы, Республиканскую клиническую больницу, Нефтекамскую и Октябрьскую городские больницы. Общая начальная стоимость контрактов составила более 141,8 млн руб.

Как следует из сообщения ведомства, с жалобой обратилось ООО «Международная медицинская компания». Изучив заявление, УФАС пришло к выводу, что заказчики в нарушение постановления Правительства РФ №620 «О требовании к формированию лотов при осуществлении закупок медицинских изделий…» объединили в один лот изделия различных видов. «Кроме того, такие действия заказчиков приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению поставщиков»,— указано в релизе УФАС.

Заказчикам выданы предписания об устранении нарушений. Будет возбуждено административное дело, отметили в антимонопольной службе.

Олег Вахитов

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