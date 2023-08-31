Иранская разведка обвинила «Моссад» в подготовке диверсий на военных объектах

Иранские разведывательные службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обвинили внешнюю разведку Израиля «Моссад» в подготовке диверсий на объектах оборонного комплекса исламской республики. Агенты, готовившие диверсию, задержаны, сообщило министерства информации Ирана, которое также выполняет функции разведуправления.

«В последние несколько месяцев группа профессионалов планировала тайно использовать дефектные детали в производственных процессах и цепочках поставок, связанных с созданием современных ракет военной промышленностью»,— цитирует агентство Mehr слова из заявления министерства. В ведомстве добавили, что действия диверсантов привели бы к взрывам ракет на военных объектах страны.

Агентство Tasnim передает, что разведка Ирана задержала 14 человек, причастным к подготовке диверсий, и изъяла у них 43 взрывных устройства.

Отношения между Ираном и Израилем последние годы сильно напряжены. После прямого военного столкновения, которое случилось пять лет назад, власти Ирана неоднократно заявляли о задержаниях агентов спецслужб Израиля и предотвращенных диверсиях. В июне власти Израиля заявили о предотвращении теракта против своих граждан на Кипре. Тогда они утверждали, что за его организацией стоит иранское подразделение КСИР. В июле в Ираке пропала гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова, израильская сторона сообщила, что ее похитили. Издание «Ашарк Аль-Аусат» писало, что девушку могли перевезти в Иран, а похищение было организовано для давления на израильские власти с целью возвращения иранца, ранее захваченного «Моссадом».

Подробнее об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Вокруг Израиля сжимается кольцо терактов».

Петр Бузлаев