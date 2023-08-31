На уфимца составили протокол о дискредитации армии

Сотрудники уфимского отдела полиции №5 сегодня составили протокол по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении жителя Уфы Дмитрия Шаталина. Как сообщил «Ъ-Уфа», адвокат Максим Усов, представляющий интересы господина Шаталина, вопросы к его подзащитному возникли из-за размещения им в соцсетях фотографии с антивоенным плакатом в феврале 2022 года, а также размещение ссылкы на видео с обращением актера Арнольда Шварценеггера к гражданам РФ.

Дмитрий Шаталин в своих объяснениях в полиции утверждал, что спорная фотография была опубликована до вступления в силу инкриминируемой ему статьи УК РФ.

Влада Шипилова

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