После взрыва газа жилой дом в Ишимбае признан аварийным

Комиссия министерства строительства и архитектуры Башкирии признала жилой дом в Ишимбае на Советской улице, где вчера произошел взрыв бытового газа, аварийным. Жителей неповрежденного подъезда с 1 сентября начнут пускать в квартиры, чтобы забрать вещи, сообщил госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Вчера жителей поврежденного дома временно поселили в гостиницу «Заря». Республиканское МЧС сообщало о двух пострадавших: 51-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован, 91-летняя женщина получила ушибы. Сегодня спасатели госкомитета республики по ЧС и МЧС провели работы по укреплению элементов несущих конструкции крыши для безопасного допуска членов комиссии в разрушенное здание.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечено 57 человек, 19 единиц техники. С 30 августа в Ишимбаском районе для органов управления и сил ишимбайского муниципального звена башкирской территориальной подсистемы российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим ЧС до особого распоряжения. Зона ЧС определена в границах по периметру 3 м от жилого дома.

Влада Шипилова

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