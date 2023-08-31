Москва поможет Сочи развивать инновационную деятельность

На международном форуме БРИКС в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Сочи с Агентством инноваций Москвы. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, благодаря заключению документа у молодых разработчиков появится возможность тестировать свои инновационные проекты в ведущих предприятиях страны.

Наиболее перспективные проекты смогут привлечь частные инвестиции. Впоследствии инновации будут внедряться на предприятиях Сочи, что увеличит уровень налоговых поступлений в бюджет города.

Москва является лидером по инфраструктуре для внедрения технологических решений. На ее территории находятся 230 площадок для пилотного тестирования инноваций. Через них апробировали уже свыше 7,8 тыс. стартапов.

Первый замглавы Сочи Светлана Калинина рассказала о том, что по поручению мэра Алексея Копайгородского на курорте ведется работа по созданию необходимых условий для развития сферы высоких технологий. Молодые специалисты со всей страны ежегодно создают в Сочи большое количество перспективных стартапов. На данный момент сообщество молодых сочинских разработчиков насчитывает более 3 тыс. человек.

Георгий Ефименко

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