Лукашенко предложил Польше вывести иностранных военных в ответ на требование по ЧВК «Вагнер»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на требование Польши и стран Балтии выдворить бойцов ЧВК «Вагнер». Он считает призыв этих государств необоснованным и глупым. По мнению белорусского лидера, Минску можно было бы предъявить такие требования только в случае вывода иностранных военных из Польши и стран Балтии.

«Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это — необоснованные и глупые требования (даже не просьбы и предложения, а требования)»,— сказал господин Лукашенко на заседании Совета безопасности. Слова президента приведены на его сайте.

Господин Лукашенко отметил, что Польша и страны Балтии сами увеличивают оборонные бюджеты и стягивают крупные воинские формирования к белорусским границам. Варшава также намерена отказаться исполнять нормы Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Белоруссии. По мнению господина Лукашенко, это «опасный шаг». «Как мы должны на все это реагировать? Я уже не говорю о подготовке на их территории наших беглых для осуществления военного переворота в Беларуси»,— добавил господин Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил о готовности к нормализации отношений с соседями. В качестве подтверждения Минск пригласил польскую сторону как наблюдателя на учения ОДКБ «Боевое братство», которые стартуют с 1 сентября.

Главы МВД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в начале недели провели переговоры по поводу ситуации в Белоруссии. Они пообещали закрыть границы с Белоруссией в случае «критических инцидентов» (речь идет о польской, литовской и латвийской границах). Стороны по итогам встречи потребовали выдворить ЧВК «Вагнер» из Белоруссии.

Леонид Уварчев