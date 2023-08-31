В скверах и парках Краснодара планируют установить новые арт-объекты

В зеленых зонах Краснодара планируют установить новые архитектурные формы. Как сообщил новый главный архитектор города Илья Чикаев в интервью «КП-Кубань», арт-объекты будут привлекать жителей и туристов.

«Будем создавать новые точки притяжения. В каждом парке и сквере должны появиться новые точки притяжения. Какие? Выберут сами жители. Проведем творческий конкурс — арт-объект городу. Так могут появиться и новые символы Краснодара»,— отметил Илья Чикаев.

Он рассказал, что мэр Краснодара Евгений Наумов поставил задачу в целом совершенствовать и создавать комфортную городскую среду и визуальный облик Краснодара.

Новым местом притяжения и визитной карточкой Краснодара могут стать Карасунские озера. Сейчас разрабатывается их эскиз. Позже проект обсудят с жителями города.

Илья Чикаев отметил, что рассматривают возможность расширения Большого Солнечного острова, который является особо охраняемой природной территорией. Там уже демонтируют незаконные сооружения. После экологического обследования на острове спилят аварийные деревья и высадят новые.

25 августа 32-летний Илья Чикаев был назначен главным архитектором Краснодара. Он сменил на посту Артема Саламатина, который оставил должность в связи с переходом на новую работу.

Татьяна Ручкина

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