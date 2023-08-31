Глава СКР запросил доклад по делу о смерти подростка в крымской больнице

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти подростка в медучреждении Крыма. Об этом сообщает информационный центр СКР.

19 августа в больницу поселка Нижнегорского доставили 14-летнего мальчика с признаками отравления. Однако врачи не смогли его спасти, через несколько дней он скончался.

В ГСУ по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Как писал Telegram-канал Shot, школьник впал в кому из-за отравления неизвестным веществом после употребления энергетического напитка. По данным Telegram-канала «Mash на волне», через три дня после госпитализации состояние мальчика улучшилось и его перевели из реанимации в обычную палату. Однако ребенок жаловался на головную боль и слабость. При обследовании врачи выяснили, что у него произошли изменения в органах ЖКТ и повысился уровень гормонов щитовидной железы. 28 августа школьник скончался.

Татьяна Ручкина

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