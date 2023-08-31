Представителем Башкирии в Казахстане назначен Дмитрий Ситников

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении Дмитрия Ситникова представителем Башкирии при торговом представительстве России в Казахстане сроком на один год.

Предыдущий представитель республики при торгпредстве Урал Азнабаев в начале августа уволился по собственному желанию.

Дмитрий Ситников родился в 1964 году в Алма-Ате. Окончил Алма-атинский экономический университет по специальности «Финансы и кредит». Карьеру начал в 1991 году в качестве директора компании ТДО «Рикон», передает «Башинформ».

Олег Вахитов

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