Песков: КНДР — очень важный сосед, поэтому отношения будут развиваться

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись письмами. Он отметил, что КНДР является важным соседом для России.

«Москва и Пхеньян поддерживают добрые отношения, взаимоуважительные отношения. Мы имеем в виду развивать их и дальше. Осуществляются контакты на различных уровнях. Это наш сосед, очень важный сосед в своем регионе. Поэтому эти отношения будут дальше развиваться»,— сказал господин Песков во время пресс-кола в ответ на просьбу прокомментировать отправку писем.

Об обмене сообщениями между лидерами РФ и КНДР сообщали северокорейское государственное Центральное телеграфное агентство и Кремль. Они касались Дня независимости Кореи. В письмах в числе прочего говорилось о планах по укреплению сотрудничества между странами.

Накануне, 30 августа, Белый дом заявил о продвижении переговоров России и КНДР по вооружениям. Американские власти пообещали новые санкции. По информации Вашингтона, Москва хочет получить от Пхеньяна сырье для помощи оборонно-промышленному комплексу и значительный объем военных средств.

Подробнее о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна — в материале «Ъ» «Россия с КНДР засели в одном окопе».

Леонид Уварчев