Жителя Новопокровского района осудили на 15 лет за убийство двух гостей

Краснодарский краевой суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных назначил жителю Новопокровского района Юрию Евсикову лишение свободы на 15 лет и два месяца в колонии особого режима с ограничением свободы на один год. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

14 февраля 2022 года в гости к 55-летнему Юрию Евсикову пришли 42-летний знакомый и его 48-летняя сожительница. Во время распития алкоголя мужчины поспорили, кто из них сильнее, и стали бороться на руках. Хозяин дома победил гостя, из-за чего между ними произошел конфликт. Гость вытолкнул мужчину из помещения на улицу, а его сожительница поцарапала подсудимому лицо. После этого хозяин дома 10 раз ударил по голове лопатой и деревянным черенком мужчину и три раза женщину. От полученных травм они скончались на месте.

Тела погибших мужчина решил вывезти из поселка на автомобиле знакомого. Однако тот идею не оценил и вызвал на место правоохранителей.

Юрия Евсикова признали виновным в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В период расследования уголовного дела он был заключен под стражу. Суд назначил ему лишение свободы более чем на 15 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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