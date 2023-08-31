Китай отрицает аварию атомной подлодки в Тайваньском проливе

Минобороны КНР назвало «полной ложью» сообщения об аварии китайской атомной подлодки в Тайваньском проливе, передает Reuters. Других комментариев от ведомства не последовало.

Сообщение об аварии распространялось в соцсетях. Большинство авторитетных СМИ эти сообщения игнорировали, но, например, в журнале Newsweek вышел материал с заголовком «Подводная лодка Китая потерпела крушение в Тайваньском проливе? Что нам известно». В соцсетях распространялось утверждение, что произошло крушение подлодки Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая типа 093 Shang. В сообщениях говорилось, что погиб экипаж подлодки.

Леонид Уварчев