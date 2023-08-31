Активист оштрафован за проведение несанкционированного автопробега до Куштау

Ишимбайский городской суд оштрафовал активиста Эльмира Мухаметьянова на 20 тыс. руб., признав виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), сообщает Telegram-канал «Оперсводки РБ».

Установлено, что Эльмир Мухаметьянов являлся организатором несанкционированного автопробега от шихана Торатау до шихана Куштау, который прошел 19 августа. Мероприятие проводилось в третью годовщину протестов на Куштау, когда общественникам и активистам удалось отстоять гору от разработки месторождения известняка АО «Башкирская содовая компания».

Кроме автопробега 19 августа на Куштау проводились спортивные соревнования, концерт и коллективный намаз. Накануне мероприятия активисты сообщали, что представители прокуратуры приезжали домой к некоторым активистам, в частности, к Фаилю Алсынову, чтобы вручить письменное предостережение «о недопустимости нарушения законодательства о публичных мероприятиях и осуществления экстремистской деятельности».

Влада Шипилова

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