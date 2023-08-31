За пять лет зеленые пояса создали вокруг восьми свердловских городов и поселков

Вокруг восьми населенных пунктов в Свердловской области за последние пять лет создали лесопарковые зеленые пояса, сообщил департамент информационной политики региона.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Зеленые пояса созданы вокруг:
- Екатеринбурга — более 17,5 тыс. га;
- Верхней Пышмы — 900 га;
- Сухого Лога — 337,2 га;
- Первоуральска — 1,2 тыс. га;
- села Полдневая — 585,6 га;
- Косого Брода — 539 га
- Курганово — 1,5 тыс. га;
- поселка Станционный-Полевской — 475,4 га.
Зеленые пояса — зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. На их территории могут располагаться объекты занятия спортом, здравоохранения и туризма, санаторно-курортные, медицинские и рекреационные сооружения. Запрещено размещать опасные производства, отходы высоких классов опасности, объекты капитального строительства.
Работа по созданию лесопарковых зеленых поясов вокруг муниципалитетов ведется с 2017 года, когда вступила в силу новая глава федерального закона «Об охране окружающей среды».