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За пять лет зеленые пояса создали вокруг восьми свердловских городов и поселков

Вокруг восьми населенных пунктов в Свердловской области за последние пять лет создали лесопарковые зеленые пояса, сообщил департамент информационной политики региона.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Зеленые пояса созданы вокруг:

  • Екатеринбурга — более 17,5 тыс. га;
  • Верхней Пышмы — 900 га;
  • Сухого Лога — 337,2 га;
  • Первоуральска — 1,2 тыс. га;
  • села Полдневая — 585,6 га;
  • Косого Брода — 539 га
  • Курганово — 1,5 тыс. га;
  • поселка Станционный-Полевской — 475,4 га.

Зеленые пояса — зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. На их территории могут располагаться объекты занятия спортом, здравоохранения и туризма, санаторно-курортные, медицинские и рекреационные сооружения. Запрещено размещать опасные производства, отходы высоких классов опасности, объекты капитального строительства.

Работа по созданию лесопарковых зеленых поясов вокруг муниципалитетов ведется с 2017 года, когда вступила в силу новая глава федерального закона «Об охране окружающей среды».

София Ерюжева

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