В Екатеринбурге во время пожара в многоэтажке погибла женщина

В Екатеринбурге во время тушения пожара в квартире девятиэтажного дома на ул. Крауля обнаружили тело женщины. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что следователи выехали на осмотр места происшествия. Тело погибшей направлено на медэкспертизу.

Пресс-служба областного ГУ МЧС сообщает, что пожар произошел в квартире на четвертом этаже. Там на площади 2 кв. м горело домашнее имущество. Огонь удалось потушить за четыре минуты. В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники, 16 человек личного состава.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что смерть женщины, предварительно, не носит криминальный характер. Силовики рассматривают разные версии случившегося, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг возгорания в месте кровати.

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