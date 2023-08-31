В Белгородской области начнут выдавать продукты тем, кто не проживает в ПВР

С 1 сентября в Белгородской области начнется выдача продуктовых наборов тем жителям Белгородской области, у которых разрушено жилье, но они не проживают в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал на своей странице «Вконтакте».

По словам главы региона, набор будет состоять из 11 видов продуктов. Он будет предназначаться для семьи из четырех челдовек. В случае, если членов семьи больше, будет выдаваться два таких набора. Чтобы получить продукты, нужно будет обратиться в администрацию района или города.

Также губернатор опубликовал полный список позиций продуктового набора:

по 800 г гречки и перловки;

0,8 л подсолнечного масла;

2 кг муки;

1 кг сахара;

0,9-1 кг макарон;

две банки тушенки из свинины и одна — из оленины;

по одной банке печени минтая, кильки с овощами и сардин;

1,5 сгущенки;

800 г печенья;

упаковка черного чая.

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Валерия Розбот